"Игры были валидольными": Григорий Суркис оценил выступление Динамо в сезоне

Григорий Суркис считает, что "Динамо" не должно позволять себе терять очки в матчах с "Десной" и "Александрией".

Почетный член УЕФА, экс-президент ФФУ Григорий Суркис критически оценил выступление киевского "Динамо" в нынешнем сезоне.

Слова Суркиса приводит официальный сайт "Динамо".

"Команда в этом сезоне не радовала болельщиков яркими матчами, поскольку все игры, особенно после рестарта, были валидольными. Причем не только для болельщиков, но и самих игроков. Собственно говоря, было непонятно, что происходит. Но победителей не судят, скажем так", - сказал Суркис после матча против "Зари", по итогам которого киевляне вернулись на второе место в УПЛ.

Он подчеркнул, что борьба за Лигу чемпионов еще не завершена: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь".

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При этом Суркис выразил мнение, что "Динамо" не должно терять очки в матчах против "Десны" и "Александрии":

"На мой взгляд, киевское "Динамо", если мы хотим играть в квалификации Лиги чемпионов и проходить ее, не должно проигрывать "Десне" и играть вничью с "Александрией". Одним словом, на мой взгляд, у тренерского штаба и ребят должно хватить, в первую очередь, критичности в своей работе. И тогда, я уверен, все будет в порядке".

Напомним, в борьбе за второе место "Динамо" обыграло "Зарю" в 31-м туре УПЛ со счетом 3:1.

УНИАН также сообщал о том, что тренеры "Динамо" и "Зари" подвели итоги матча.

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