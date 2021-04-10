Лидер чемпионата Украины сыграет против "Днепра-1".

В рамках 21-го тура чемпионата Украины 10 апреля "Днепр-1" сыграет с "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Матч будет домашним для "Днепра-1", хоть и номинальным хозяином будет "Динамо". Причиной является то, что в матче первого круга по просьбе днепрян их домашнюю встречу перенесли на "Олимпийский" в Киев.

Обе команды подходят к этому матчу с великолепными сериями побед в УПЛ. "Динамо" побеждает уже 5 подряд поединков, а "Днепр-1" в последних трех встречах набрал максимально возможные 9 очков.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает первое место, набрав 49 очков. "Днепр-1", у которого 25 очков, идет восьмым.

В матче первого круга команда Мирчи Луческу минимально победила - 2:1.

Вашему вниманию трансляция матча на телеканале "2+2".

Также вашему вниманию полный матч на ютуб-канале FootballHub.

Напомним, что в этом сезоне УПЛ завершится раньше, чем было запланировано, в интересах сборной Украины.

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Автор: Будрин Артем