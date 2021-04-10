В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" принимало "Днепр-1", который до этого не проигрывал на протяжении семи матчей подряд. Матч завершился победой команды Мирчи Луческу.
Матч был домашним для "Динамо", но команды играли в Днепре, так как в первом круге встречались в Киеве.
"Динамо" открыло счет на 58-й минуте матча - Виталий Миколенко забил после подачи с углового. Еще через десять минут Сергей Сидорчук дальним ударом удвоил перевес киевлян.
С середины второго тайма "Днепр-1" играл в меньшинстве после удаления Артема Довбика.
Отметим также, что Сидорчук получил желтую карточку, и из-за перебора "горчичников" пропустит матч с "Шахтером" в следующем туре.
Таким образом, "Динамо" набрало 52 очка и сохранило 7 очков перевеса над "Шахтером" перед личной встречей. У "Днепра-1" - 25 очков и восьмая позиция.
"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0
Голы: Миколенко, 58, Сидорчук, 67
"Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 86), Сидорчук, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский, Де Пена (Родригес, 59), Беседин (Супряга, 72)
"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Сваток (Хобленко, 65), Цуриков, Ди Франко (Ярмолюк, 89), Когут (Назаренко, 73), Игнатенко (Батагов, 73), Чуже (Билл, 89), Довбик
Предупреждения: Сидорчук, Беседин, Караваев - Довбик, Чуже, Когут, Ди Франко, Ярмолюк.
Удаление: Довбик, 61 (второе предупреждение)
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