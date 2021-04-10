Нападающий сборной Украины оформил дубль.

В рамках 21-го тура чемпионата Украины встречались "Мариуполь" и "Шахтер". Матч был номинально выездным для "горняков", но прошел в Киеве на НСК "Олимпийский".

Встреча завершилась разгромной победой команды Луиша Каштру.

"Мариуполь" неплохо начал встречу, однако две ошибки с 34-й по 37-ю минуту заставили азовцев уйти на перерыв с отставанием в два гола. Жуниор Мораес и Манор Соломон записали на свой счет по одному мячу.

Во втором тайме все тот же Мораес реализовал пенальти и таким образом забил свой шестой гол в текущем сезоне УПЛ. Для Соломона сегодняшний забитый мяч стал восьмым в чемпионате Украины.

Итак, "Шахтер" набрал 45 очков после 21-го тура, а "Мариуполь" остался на 9-м месте, имея в активе 21 очко.

"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Мораес, 34, 78 (пенальти), Соломон, 37

"Мариуполь": Гальчук, Меличенко, Чоботенко, Сагуткин, Быков, Стасюк, Кошкош (Тищенко, 75), Кулиев (Козицкий, 65), Петерман, Ухань (Шушко, 74), Трофимюк (Плакса, 55).

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Майкон (Антонио, 46), Степаненко (Судаков, 46), Патрик (Дентиньо, 75), Тете (Фернандо, 76), Мораес, Соломон (Мудрик, 70).

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Украинская Премьер-лига: 21-й тур

21-й тур чемпионата Украины проходит 10-11 апреля: где и когда смотреть матчи.

После этой победы "горняки" сократили расстояние от "Динамо" до четырех очков, но у киевлян матч в запасе. В зоне вылета идет "Рух", у которого 13 очков.

В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 20-го тура, таблица.

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Автор: Будрин Артем