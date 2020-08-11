Первое поражение Луческу: Динамо проиграло в контрольном матче (видео)

Киевляне провели второй спарринг в рамках подготовки к новому сезону.

Киевское "Динамо" 11 августа провело контрольный матч против черниговской "Десны".

Команда Мирчи Луческу потерпела поражение со счетом 1:2.

В середине первого тайма "Десна" вышла вперед - после прострела Егора Картушова Александр Филиппов метров с семи отправил мяч в сетку.

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На 69-й минуте Виктор Цыганков не реализовал пенальти, но через одиннадцать минут лидер "Динамо" исправился - он забил после паса пяткой от Виталия Буяльского и выхода один на один.

Однако уже на 82-й минуте "Десна" вновь повела в счете - победный мяч на счету Ильи Шевцова.

"Динамо" - "Десна" - 1:2

Голы: Цыганков (80) - Филиппов (32), Шевцов (82)

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Караваев (Вивчаренко, 65), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный, 46), Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81), Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 65)

Обзор матча опубликовал официальный канал "Динамо".

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