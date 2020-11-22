Букмекеры оценили шансы киевлян в ответном матче против "Барсы".

24 ноября киевское "Динамо" проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны". Команды сыграют на "Олимпийском".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

"Динамо" является аутсайдером этого матча.

На победу киевлян букмекеры дают коэффициент 7,30, на ничейный результат - 5,00, а на то, что гости возьмут три очка - 1,42.

С коэффициентом 3,00 можно сделать ставку на то, что "Динамо" не проиграет (выиграет или сыграет вничью). В то же время на то, что "Барса" не уступит, дается коэффициент 1,11.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Матч "Динамо" - "Барселона" пройдет без зрителей.

После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.

Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.

В ответном матче против "Барселоны" "Динамо" вновь не сможет рассчитывать на многих игроков - в предыдущем матче (в УПЛ) киевляне недосчитались 15 футболистов.

Перед поединком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обыграло "Ингулец" со счетом 2:0, а "Барселона" в чемпионате Испании уступила "Атлетико" (0:1) из-за ошибки вратаря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь