По мнению Арне Слота, его команде поможет перенос матча чемпионата Нидерландов.

Главный тренер АЗ Арне Слот заявил, что шансы его команды пройти "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов увеличились.

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По мнению Слота, этому поспособствовало то, что матч 1-го тура чемпионата Нидерландов между АЗ и "Утрехтом", который должен был состояться за три дня до матча с "Динамо", перенесли. Это было сделано по просьбе АЗ.

В комментарии voetbalprimeur.nl Слот подчеркнул:

"Теперь у нас есть шансы хорошо сыграть и победить в Киеве. И эти шансы были бы намного меньше, если бы нам пришлось играть в субботу против "Утрехта".

Отметим, что перед стартом в квалификации Лиги чемпионов АЗ не провел ни одного официального матча в новом сезоне.

"Динамо" - АЗ: перед матчем

Матч "Динамо" и АЗ состоится 15 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - в 20.00. Встреча пройдет без зрителей. Транслировать игру будет телеканал "2+2".

Судьба путевки в следующий этап квалификации решится по итогам одной встречи.

"Динамо" проведет свой первый матч в еврокубках под руководством Мирчи Луческу.

Уже известно, кто может стать соперником "Динамо" в раунде плей-офф, если киевлянам удастся преодолеть третий раунд квалификации.

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Автор: Антон Дударь