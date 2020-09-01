Киевляне стартуют в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда.

УЕФА утвердил дату и время матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и нидерландским АЗ.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Встреча состоится 15 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало матча - в 20.00 по киевскому времени.

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Команды сыграют при пустых трибунах.

Победитель противостояния на этой стадии определится по итогам одного матча.

Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

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"Динамо" стартует в квалификации ЛЧ с третьего раунда. Киевлянам предстоит пройти два этапа отбора, чтобы пробиться в групповой этап.

Киевляне уже знают потенциальных соперников в раунде плей-офф квалификации.

Третий раунд квалификации ЛЧ будет состоять из одного матча, а раунд плей-офф - из двух игр.

"Динамо" впервые стартует в главном клубном турнире Европы под руководством Мирчи Луческу.

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Автор: Антон Дударь