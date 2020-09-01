Матч пройдет на Олимпийском при пустых трибунах / фото УНИАН
УЕФА утвердил дату и время матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и нидерландским АЗ.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Встреча состоится 15 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало матча - в 20.00 по киевскому времени.
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Команды сыграют при пустых трибунах.
Победитель противостояния на этой стадии определится по итогам одного матча.
Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
"Динамо" в Лиге чемпионов 2020-2021: что нужно знать
- "Динамо" стартует в квалификации ЛЧ с третьего раунда. Киевлянам предстоит пройти два этапа отбора, чтобы пробиться в групповой этап.
- Киевляне уже знают потенциальных соперников в раунде плей-офф квалификации.
- Третий раунд квалификации ЛЧ будет состоять из одного матча, а раунд плей-офф - из двух игр.
- "Динамо" впервые стартует в главном клубном турнире Европы под руководством Мирчи Луческу.
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