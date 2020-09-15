"Динамо" стартует в квалификации главного клубного турнира Европы.

Сегодня, 15 сентября, киевское "Динамо" проведет свой первый матч в квалификации Лиги чемпионов 2020-2021. Команда Мирчи Луческу в рамках третьего раунда отбора на "Олимпийском" будет принимать нидерландский АЗ.

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Начало встречи - в 20.00.

Судьба путевки в следующий этап квалификации решится в одном матче. Команды сыграют без зрителей.

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"Динамо" Киев

В новом сезоне "Динамо" провело три игры. В рамках чемпионата Украины киевляне сперва разгромили "Олимпик" (4:1), а 11 сентября не смогли забить "Десне" (0:0). Кроме того, "Динамо" удалось выиграть Суперкубок Украины. В матче за трофей киевляне обыграли "Шахтер" со счетом 3:1.

Теперь "Динамо" проведет свой первый матч в еврокубках под руководством Мирчи Луческу, который принял команду летом.

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В случае выхода в следующий этап динамовцы встретятся с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия). Если же "Динамо" уступит АЗ, то попадет в групповой этап Лиги Европы.

Перед стартом в ЛЧ "Динамо" столкнулось с серьезными кадровыми проблемами. Травмированы защитники Денис Попов, Никита Бурда, Александр Тымчик, пока не готов вернуться на поле Артем Шабанов. Кроме того, перед матчем в общей группе не тренировался Виктор Цыганков.

"АЗ Алкмаар"

В предыдущем чемпионате Нидерландов АЗ боролся за чемпионство с "Аяксом", однако из-за коронавируса турнир был завершен досрочно. Чемпион из-за равенства очков объявлен не был, однако команда Арне Слота осталась на втором месте, которое дает путевку в квалификацию ЛЧ.

Нидерландский клуб стартовал в отборе ЛЧ со второго раунда. 26 августа АЗ на своем поле со счетом 3:1 обыграл чешскую "Викторию".

Затем к игре против "Динамо" нидерландский клуб готовился через контрольные матчи, а также попросил перенести поединок 1-го тура чемпионата Нидерландов, который должен был состояться за три дня до игры с "Динамо". По словам Слота, перенос игры повысил шансы его команды пройти "Динамо".

Напомним, что в прошлом сезоне АЗ в квалификации Лиги Европы встречался с украинским "Мариуполем" и прошел дальше (0:0, 4:0).

История противостояний

"Динамо" и АЗ уже встречались на евроарене. В 2010 году на групповом этапе Лиги Европы киевляне дважды победили - 2:1 в гостях и 2:0 дома.

В квалификации Лиги чемпионов "Динамо" ранее дважды встречалось с представителями Нидерландов - в 2012 году прошло "Фейеноорд" (2:1 и 1:0), а в 2018-м уступило Аяксу (1:3 и 0:0).

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Большинство своих контрольных игр АЗ провел дома, поэтому выезд против "Динамо" будет для них сложным, так как мы очень мотивированы и хотим победить. Мы хорошо знаем весь состав АЗ, просматривали и изучали их. У АЗ много талантливой молодежи, воспитанников клуба, которые давно играют вместе. В то же время рассматриваем их слабые стороны, которые должны использовать в игре"

Главный тренер АЗ Арне Слот:

"Трудно назвать фаворита в нашей паре. Матч длится 90 минут, за это время ситуация на поле может измениться, на результат может повлиять много обстоятельств. Все-таки шансы равны - 50 на 50. Мы знаем, что "Динамо" очень сильно действует на контратаках. Поэтому мы должны найти определенный баланс".

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Родригес, де Пена, Супряга

АЗ: Бизот, Свенссон, Коолмейнерс, Влаар, Вейндал, Класе, Вит, Мидтше, Боаду Стентс, Идрисси

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом, который ранее уже работал на матчах украинских команд.

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Автор: Антон Дударь