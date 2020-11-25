Аргентинцу было 60 лет.

Знаменитый экс-футболист Диего Марадона скончался на 61-м году жизни.

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Об этом сообщил портал Clarin.

Причиной смерти легенды стала остановка сердца.

Стоит отметить, что 11 ноября Марадона был выписан из больницы после того, как перенес операцию на головном мозге. У аргентинца была субдуральная гематома.

30 октября он отметил юбилей, а почувствовал себя плохо 2 ноября, после чего был госпитализирован.

В последний раз Марадона появлялся на публике еще 30 октября, когда руководил своей командой "Химнасией" в матче 1-го тура чемпионата Аргентины.

Диего Марадона: главное

Диего Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.

Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матчи забил 34 гола.

Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года.

Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.

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Автор: Данил Слесь