УПЛ: Олимпик на выезде разгромил Мариуполь

Встреча команд нижней шестерки завершилась с крупным счетом.

В рамках 30-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" принимал "Олимпик". Матч завершился крупной победой гостей.

Дублями в составе победителей отметились Тарас Завийский и Максим Дегтярев.

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"Олимпик" после этой победы набрал 27 очков и занимает десятое место в УПЛ. У "Мариуполя" - 33 очка и восьмая позиция.

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:4

Голы: Мишнев, 65 - Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 54

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский (Кащук, 46), Быков, Полегенько, Федорчук (Чех, 66), Игнатенко (Чурко, 46), Горбунов (Кирюханцев, 66), Мишнев, Топалов (Путря, 76), Кулаков

"Олимпик": Альими, Кравченко, Зотько (Лукьянчук, 68), Литвин, Снурницын, Завийский (Политыло, 59), Вербный (Гошкодеря, 59), Кравчук, Чогадзе, Романовский (Балашов, 69), Дегтярев (Шахаб, 68)

Предупреждение: Литвин

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в 30-м туре УПЛ "Днепр-1" вырвал победу у "Львова".

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