Десна выбрала неожиданное место для проведения дебютного матча в еврокубках

Подопечные Александра Рябоконя не могут выступать на домашнем стадионе, так как он не соответствует требованиям УЕФА.

Черниговская "Десна" сыграет первый домашний матч в квалификации Лиги Европы 2020-2021 во Львове.

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Об этом клуб сообщил на официальной странице в Telegram.

Ранее предполагалось, что команда будет проводить еврокубковые матчи на столичной "Оболонь-Арене", которая может вместить 5100 зрителей. Домашний стадион имени Гагарина в Чернигове не соответствует требованиям УЕФА.

Напомним, в чемпионате УПЛ 2019-2020 "Десна" заняла четвертое место и получила возможность дебютировать в квалификации Лиги Европы.

Украинские клубы в еврокубках: старт уже в сентябре

"Десна" начнет свой путь в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 24 сентября. Жеребьевка этой стадии запланирована на 1 сентября. Также в квалификации ЛЕ сыграет "Колос", а "Заря" стартует уже в групповом этапе.

Первым среди украинских клубов в евросезоне стартует "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 15-16 сентября. При этом донецкий "Шахтер" сыграет в групповом этапе турнира.

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Автор: Данил Слесь