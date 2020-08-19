Десна выбрала неожиданное место для проведения дебютного матча в еврокубках
10:04, 19 августа 2020Футбол
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Подопечные Александра Рябоконя не могут выступать на домашнем стадионе, так как он не соответствует требованиям УЕФА.
Десна впервые сыграет в Лиге Европы / фото ФК Десна
Черниговская "Десна" сыграет первый домашний матч в квалификации Лиги Европы 2020-2021 во Львове.
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Об этом клуб сообщил на официальной странице в Telegram.
Ранее предполагалось, что команда будет проводить еврокубковые матчи на столичной "Оболонь-Арене", которая может вместить 5100 зрителей. Домашний стадион имени Гагарина в Чернигове не соответствует требованиям УЕФА.
Напомним, в чемпионате УПЛ 2019-2020 "Десна" заняла четвертое место и получила возможность дебютировать в квалификации Лиги Европы.
Украинские клубы в еврокубках: старт уже в сентябре
- "Десна" начнет свой путь в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 24 сентября. Жеребьевка этой стадии запланирована на 1 сентября. Также в квалификации ЛЕ сыграет "Колос", а "Заря" стартует уже в групповом этапе.
- Первым среди украинских клубов в евросезоне стартует "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 15-16 сентября. При этом донецкий "Шахтер" сыграет в групповом этапе турнира.
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