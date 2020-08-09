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Заря объявила о трансфере капитана Десны (фото)

17:04, 09 августа 2020
Футбол
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Денис Фаворов провел в Десне четыре года / фото ФК Десна

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Об этом информирует официальный сайт "Зари".

Защитник подписал контракт, который рассчитан на два года.

В составе "Зари" Фаворов будет выступать в футболке под №45.

29-летний футболист выступал за "Десну" с 2016 года. В составе черниговского клуба он провел 139 матчей, в которых забил 39 голов. Ранее он также играл за "Черкасский Днепр", "Полтаву", "Славутич" и киевский "Арсенал".

ФК Заря

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Заря" подписала футболиста из чемпионата Израиля.

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