Заря объявила о трансфере капитана Десны (фото)
17:04, 09 августа 2020Футбол
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Денис Фаворов подписал контракт с луганским клубом.
Денис Фаворов провел в Десне четыре года / фото ФК Десна
Луганская "Заря" объявила о подписании контракта с капитаном "Десны" Денисом Фаворовым.
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Об этом информирует официальный сайт "Зари".
Защитник подписал контракт, который рассчитан на два года.
В составе "Зари" Фаворов будет выступать в футболке под №45.
29-летний футболист выступал за "Десну" с 2016 года. В составе черниговского клуба он провел 139 матчей, в которых забил 39 голов. Ранее он также играл за "Черкасский Днепр", "Полтаву", "Славутич" и киевский "Арсенал".
ФК Заря
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Заря" подписала футболиста из чемпионата Израиля.
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