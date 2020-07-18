Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 32-го тура

Чемпион турнира уже определен, осталось узнать обладателей серебряных и бронзовых наград.

19 июля состоятся пять матчей заключительного 32-го тура нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

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Всего будет сыграно пять матчей. "Олимпик" должен был встретиться с "Карпатами", но из-за исключения львовского клуба из турнира игра не состоится.

В этом туре еще остается интрига в борьбе за медали, кроме золотых, которые завоевал "Шахтер". "Динамо", чтобы гарантированно остаться на втором месте, необходимо обыгрывать "Колос". Отставание "Зари" составляет всего два пункта.

Расписание матчей

19 июля

17.00. "Днепр-1" - "Ворскла"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Львов" - "Мариуполь"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Колос" - "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Александрия" - "Шахтер"

Трансляция: "Футбол 2"

19.30. "Заря" - "Десна"

Трансляция: УНИАН ТВ

УНИАН ранее опубликовал результаты всех матчей 31-го тура УПЛ.

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