Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 32-го тура
19 июля состоятся пять матчей заключительного 32-го тура нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.
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Всего будет сыграно пять матчей. "Олимпик" должен был встретиться с "Карпатами", но из-за исключения львовского клуба из турнира игра не состоится.
В этом туре еще остается интрига в борьбе за медали, кроме золотых, которые завоевал "Шахтер". "Динамо", чтобы гарантированно остаться на втором месте, необходимо обыгрывать "Колос". Отставание "Зари" составляет всего два пункта.
Расписание матчей
19 июля
17.00. "Днепр-1" - "Ворскла"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Львов" - "Мариуполь"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Колос" - "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Александрия" - "Шахтер"
Трансляция: "Футбол 2"
19.30. "Заря" - "Десна"
Трансляция: УНИАН ТВ
УНИАН ранее опубликовал результаты всех матчей 31-го тура УПЛ.
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