Украинская Премьер-лига: результаты 31-го тура, таблица
15 и 16 июля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче "Динамо" обыграло "Зарю" в битве за второе место. Киевляне вернули себе вторую строчку и, чтобы удержать ее, в последнем туре должны не проиграть "Колосу".
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"Зарю" в то же время в заключительном туре ждет встреча с "Десной", которая еще претендует на третью позицию.
Результаты матчей
"Шахтер" - "Колос" - 2:0
Голы: Сиприано, 49, Мораес, 90+4
"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:2
Голы: Павлюк, 46 - Чурко, 56 (с пенальти), Кирюханцев, 85
"Львов" - "Олимпик" - 1:5
Голы: Абнер, 3 - Дегтярев, 16, 42, Захеди, 26, 81, 90
"Десна" - "Александрия" - 1:3
Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 61
"Динамо" - "Заря" - 3:1
Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 - Громов, 2
"Днепр-1" - "Карпаты" - не состоялся, так как "Карпаты" исключены из УПЛ
Турнирная таблица
УНИАН ранее опубликовал обзор и полное видео матча "Динамо" - "Заря".
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