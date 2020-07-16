Украинская Премьер-лига: результаты 31-го тура, таблица

"Динамо" вернулось на второе место, "Десна" потеряла шансы на Лигу чемпионов.

15 и 16 июля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Украины по футболу.

В центральном матче "Динамо" обыграло "Зарю" в битве за второе место. Киевляне вернули себе вторую строчку и, чтобы удержать ее, в последнем туре должны не проиграть "Колосу".

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"Зарю" в то же время в заключительном туре ждет встреча с "Десной", которая еще претендует на третью позицию.

Результаты матчей

"Шахтер" - "Колос" - 2:0

Голы: Сиприано, 49, Мораес, 90+4

"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:2

Голы: Павлюк, 46 - Чурко, 56 (с пенальти), Кирюханцев, 85

"Львов" - "Олимпик" - 1:5

Голы: Абнер, 3 - Дегтярев, 16, 42, Захеди, 26, 81, 90

"Десна" - "Александрия" - 1:3

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 61

"Динамо" - "Заря" - 3:1

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 - Громов, 2

"Днепр-1" - "Карпаты" - не состоялся, так как "Карпаты" исключены из УПЛ

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал обзор и полное видео матча "Динамо" - "Заря".

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