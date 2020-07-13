УПЛ назвала лучших игрока и тренера 30-го тура

Победу в обеих номинациях одержали представители "Зари".

Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера по итогам 30-го тура.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Лучшим игроком тура экспертный совет признал полузащитника "Зари" Владислава Кочергина, который опередил в голосовании Беньямина Вербича ("Динамо") и Тараса Завойского ("Олимпик").

Кочергин помог луганчанам обыграть "Колос" со счетом 2:0 - оба гола на свой счет записал полузащитник.

Лучшим тренером тура стал наставник "Зари" Виктор Скрипник. Луганчане занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на одно очко.

Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 30-го тура УПЛ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram