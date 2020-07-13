УПЛ назвала лучших игрока и тренера 30-го тура
13:33, 13 июля 2020Футбол
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Победу в обеих номинациях одержали представители "Зари".
Кочергин оформил дубль / фото zarya-lugansk.com
Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера по итогам 30-го тура.
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Лучшим игроком тура экспертный совет признал полузащитника "Зари" Владислава Кочергина, который опередил в голосовании Беньямина Вербича ("Динамо") и Тараса Завойского ("Олимпик").
Кочергин помог луганчанам обыграть "Колос" со счетом 2:0 - оба гола на свой счет записал полузащитник.
upl.ua
Лучшим тренером тура стал наставник "Зари" Виктор Скрипник. Луганчане занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на одно очко.
upl.ua
Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 30-го тура УПЛ.
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