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УПЛ назвала лучших игрока и тренера 30-го тура

13:33, 13 июля 2020
Футбол
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Кочергин оформил дубль / фото zarya-lugansk.com

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Лучшим игроком тура экспертный совет признал полузащитника "Зари" Владислава Кочергина, который опередил в голосовании Беньямина Вербича ("Динамо") и Тараса Завойского ("Олимпик").

Кочергин помог луганчанам обыграть "Колос" со счетом 2:0 - оба гола на свой счет записал полузащитник.

upl.ua

Лучшим тренером тура стал наставник "Зари" Виктор Скрипник. Луганчане занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на одно очко.

upl.ua

Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 30-го тура УПЛ.

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