Динамо будет принимать Десну / фото Динамо Киев

Тур откроет матч "Динамо" и "Десны". В то же время поединок "Шахтера" против "Руха" перенесен на 23 сентября из-за коронавируса во львовском клубе.

Расписание матчей

11 сентября

19.00. "Динамо" - "Десна"

Трансляция - "2+2"

12 сентября

14.00. "Днепр-1" - "Олимпик"

Трансляция - УНИАН ТВ

17.00. "Колос" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 2"

13 сентября

14.00. "Минай" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Заря" - "Мариуполь"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.30. "Ворскла" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 1"

23 сентября

"Рух" - "Шахтер"

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Автор: Антон Дударь