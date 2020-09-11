"Динамо" примет "Десну", а матч "Шахтера" перенесен на более поздний срок.

11 сентября стартует второй тур чемпионата Украины по футболу.

Тур откроет матч "Динамо" и "Десны". В то же время поединок "Шахтера" против "Руха" перенесен на 23 сентября из-за коронавируса во львовском клубе.

Расписание матчей

11 сентября

19.00. "Динамо" - "Десна"

Трансляция - "2+2"

12 сентября

14.00. "Днепр-1" - "Олимпик"

Трансляция - УНИАН ТВ

17.00. "Колос" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 2"

13 сентября

14.00. "Минай" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Заря" - "Мариуполь"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.30. "Ворскла" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 1"

23 сентября

"Рух" - "Шахтер"

УПЛ 2020-2021: что нужно знать

С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.

В первом туре из-за коронавируса был перенесен матч между "Львовом" и "Минаем".

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 1-го тура

Ранее был утвержден календарь первого круга УПЛ в сезоне 2020-2021.

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Автор: Антон Дударь