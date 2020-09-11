Динамо будет принимать Десну / фото Динамо Киев
11 сентября стартует второй тур чемпионата Украины по футболу.
Тур откроет матч "Динамо" и "Десны". В то же время поединок "Шахтера" против "Руха" перенесен на 23 сентября из-за коронавируса во львовском клубе.
Расписание матчей
11 сентября
19.00. "Динамо" - "Десна"
Трансляция - "2+2"
12 сентября
14.00. "Днепр-1" - "Олимпик"
Трансляция - УНИАН ТВ
17.00. "Колос" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 2"
13 сентября
14.00. "Минай" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Заря" - "Мариуполь"
Трансляция - УНИАН ТВ
19.30. "Ворскла" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 1"
23 сентября
"Рух" - "Шахтер"
УПЛ 2020-2021: что нужно знать
- С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.
- В первом туре из-за коронавируса был перенесен матч между "Львовом" и "Минаем".
- Украинская Премьер-лига: результаты матчей 1-го тура
- Ранее был утвержден календарь первого круга УПЛ в сезоне 2020-2021.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram