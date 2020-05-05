Футболист немецкого клуба нарушил меры предосторожности на базе и снял это на телефон (видео)

"Герта" отстранила Саломона Калу от тренировок и игр.

Нападающий берлинской "Герты" запустил прямую трансляцию в Facebook, показав, как нарушает меры предосторожности, введенные немецкой Бундеслигой для тренировок команд.

В частности, среди прочего футболистам запрещено жать друг другу руки, а также необходимо соблюдать дистанцию в два метра.

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На видео Калу зашел в помещение тренировочной базы "Герты", после чего пожал руку сотрудникам и партнерам по команде.

Затем футболист направился в комнату, где клубный доктор брал анализ на коронавирус у другого игрока команды. Несмотря на то, что врач попросил удалить видео, Калу продолжил съемку.

Еще одним интересным моментом стало то, что игрок "Герты" Ведад Ибишевич в прямом эфире пожаловался, что "Герта" урезала зарплату футболистам на 11% и не понимает причины этого.

Позже Калу удалил видео, однако клуб официально заявил об отстранении футболиста от тренировок и игр за нарушение внутренних правил. В "Герте" объяснили, что Калу так обрадовался, что тесты всей команды были отрицательными, что позволил себе нарушить правила.

Немецкая Бундеслига отреагировала официальным заявлением:

"Кадры из раздевалки, которые показал Саломон Калу, абсолютно неприемлемы. К этому нельзя относиться снисходительно - особенно если брать во внимание другие клубы и футболистов, которые придерживаются правил, потому что поняли серьезность ситуации".

Salomon Kalou ending Bundesliga season in under 10 Minutes | part 1 (1080p / HD) pic.twitter.com/Tylb97Zcy3 — Louis (@regionalkapital) May 4, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Манчестер Юнайтед" грубо нарушил карантин в Аргентине.