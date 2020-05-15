Клуб украинца объявлен чемпионом: в Бельгии досрочно завершили футбольный сезон
Чемпионат Бельгии по футболу сезона 2019-2020 завершен досрочно.
Об этом сообщает официальный сайт бельгийской Pro Лиги.
Решение о завершении турнира было утверждено в ходе заседания генеральной ассамблеи Pro Лиги в соответствии с решением Совета национальной безопасности Бельгии.
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Проведение футбольных турниров в Бельгии отменено до 31 июля 2020 года.
Итоговые места, а также путевки в еврокубки распределены согласно положению команд в чемпионате после 29 туров.
Чемпионом страны признан "Брюгге", за который в этом сезоне на правах аренды выступал украинец Эдуард Соболь. Команда украинца получила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Своего ближайшего преследователя на момент остановки турнира "Брюгге" опережал на 15 очков.
"Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, стал серебряным призером и сыграет в квалификации ЛЧ.
Бронзовым призером турнира признан "Шарлеруа".
Также принято решение о том, что клуб "Васланд-Беверен" понизится в классе.
Напомним, ранее досрочно также были завершены чемпионаты Франции и Нидерландов.
Как сообщал УНИАН, во Франции чемпионом был объявлен ПСЖ. В то же время в Нидерландах определять победителя турнира не стали.