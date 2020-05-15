Клуб украинца объявлен чемпионом: в Бельгии досрочно завершили футбольный сезон

"Брюгге" признан чемпионом Бельгии сезона 2019-2020.

Чемпионат Бельгии по футболу сезона 2019-2020 завершен досрочно.

Об этом сообщает официальный сайт бельгийской Pro Лиги.

Решение о завершении турнира было утверждено в ходе заседания генеральной ассамблеи Pro Лиги в соответствии с решением Совета национальной безопасности Бельгии.

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Проведение футбольных турниров в Бельгии отменено до 31 июля 2020 года.

Итоговые места, а также путевки в еврокубки распределены согласно положению команд в чемпионате после 29 туров.

Чемпионом страны признан "Брюгге", за который в этом сезоне на правах аренды выступал украинец Эдуард Соболь. Команда украинца получила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Своего ближайшего преследователя на момент остановки турнира "Брюгге" опережал на 15 очков.

"Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, стал серебряным призером и сыграет в квалификации ЛЧ.

Бронзовым призером турнира признан "Шарлеруа".

Также принято решение о том, что клуб "Васланд-Беверен" понизится в классе.

Напомним, ранее досрочно также были завершены чемпионаты Франции и Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, во Франции чемпионом был объявлен ПСЖ. В то же время в Нидерландах определять победителя турнира не стали.