Без чемпиона, но с протестами: в Нидерландах остановили футбольный чемпионат и распределили места в еврокубках

В Нидерландах футбольные клубы протестуют из-за распределения мест в еврокубках, а также повышения в классе.

Чемпионат Нидерландов по футболу сезона 2019-2020 не будет доигран.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В связи с досрочным завершением турнира чемпион не будет определен, а команды, которые шли в зоне вылета, не понизятся в классе.

Отметим, что в турнире лидировали "Аякс" и АЗ, которые набрали по 56 очков, но амстердамцы опережали конкурента по дополнительным показателям.

Согласно решению Королевского футбольного союза, в Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют "Аякс" (раунд плей-офф) и АЗ (второй квалификационный раунд), а в Лиге Европы - "Фейеноорд" (групповой этап), ПСВ и "Виллем II" (второй квалификационный раунд).

Команды "Камбюр" и "Де Графсхап", которые занимали первое и второе места во втором дивизионе, не получат повышения в классе.

Финал Кубка Нидерландов "Утрехт" - "Фейеноорд" также не состоится.

"Утрехт", который шел в чемпионате шестым и отставал от зоны Лиги Европы на 3 очка, готов оспорить решение руководства Эредивизи, сообщает официальный сайт клуба.

Дело в том, что "Утрехт" сыграл на один матч меньше, чем идущий пятым "Виллем II".

"В заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов не сказано ни слова о том, что, в случае победы "Утрехт" обойдет "Виллем II". Также для нас недопустимо то, что игнорируется Кубок Нидерландов. Право на участие в Лиге Европы будет предоставлено "Фейеноорду" без объяснения причин. "Утрехт" имеет на это такое же право", - заявили в клубе.

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По информации telegraaf.nl, лидеры второго дизиона "Камбюр" и "Де Граафсхап", которые с большим отрывом лидировали в таблице, также не намерены мириться с ситуацией:

"Для меня это величайший позор нидерландского спорта за всю историю", - возмутился главный тренер "Камбюра" Хенк де Йонг.

По информации источника, недоволен и АЗ, который имел шансы на прямую путевку в Лигу чемпионов.

Напомним, решение остановить чемпионат Нидерландов было принято в связи с запретом правительства проводить массовые, в том числе и спортивные, мероприятия в стране до 1 сентября.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Германии заявили о готовности возобновить футбольный сезон.