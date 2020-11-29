Встреча двух лондонских клубов завершилась без забитых голов.

В центральном матче 10-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Тоттенхэм".

Лондонское дерби на "Стэмфорд Бридж" завершилось без забитых голов.

После этого матча "Тоттенхэм" набрал 21 очко и продолжает лидировать в АПЛ. У "Ливерпуля" - также 21 очко, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

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"Челси", у которого 19 очков, занимает третье место, но по итогам тура еще может опуститься на четвертую позицию.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 0:0

"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл, Ковачич, Канте, Маунт, Зиеш (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79), Вернер (Пулишич, 74)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Родон, Дайер, Регилон, Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Бергвейн (Дэвис, 89), Сон Хын Мин (Моура, 90+2), Кейн

Предупреждения: Зиеш, Джеймс, Зума, Маунт - Бергвейн, Регилон

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Автор: Антон Дударь