В центральном матче второго тура Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" принимал "Ливерпуль".
Читайте такжеЛиверпуль оформил трансфер победителя Лиги чемпионов из Баварии (фото)
Подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счетом 2:0.
В первом тайме голов не было, но перед перерывом произошел ключевой эпизод поединка. Кристенсен сорвал атаку "Ливерпуля" и получил желтую, а рефери после просмотра VAR изменил свое решение и удалил защитника "синих".
В меньшинстве лондонцам выстоять не удалось. Во втором тайме "Ливерпуль" забил дважды - дубль оформил Садио Мане. Лидеру гостей понадобилось всего четыре минуты, чтобы оформить победу.
На 50-й минуте Мане замкнул подачу Фирмино ударом головой. На 54-й сенегалец воспользовался ошибкой вратаря "Челси" Кепы, перехватил мяч и отправил его в сетку ворот.
На 73-й минуте Вернер заработал пенальти, но вратарь "Ливерпуля" Алиссон парировал удар Жоржиньо.
Для "Ливерпуля" эта победа стала второй подряд после начала сезона. Аналогичные показатели у "Эвертона", "Арсенала" и "Кристал Пэлас". "Челси" имеет 3 очка и занимает 10-е место.
"Челси" - "Ливерпуль" - 0:2
Голы: Мане, 50, 54
"Челси": Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо, Канте, Жоржиньо (Баркли, 79), Ковачич (Абрахам, 79), Маунт, Хаверц (Томори, 46), Вернер
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер, 64), Хендерсон (Тьяго, 46), Вейналдум, Салах, Фирмино (Минамино, 86), Мане
Удаление: Кристенсен, 45+1
На 75-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти
Вас могут заинтересовать другие новости:
- Звезда Реала перешел в клуб из середины таблицы АПЛ (фото)
- Хет-трик Салаха помог Ливерпулю обыграть знаменитого новичка АПЛ (видео)
- Манчестер Юнайтед стартовал в АПЛ с сенсационного поражения (видео)
- Рекорд АПЛ и разгром: нападающий Тоттенхэма забил четыре гола с четырех передач партнера (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram