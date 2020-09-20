Мерсисайдцы одержали вторую победу подряд в новом сезоне.

В центральном матче второго тура Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" принимал "Ливерпуль".

Читайте такжеЛиверпуль оформил трансфер победителя Лиги чемпионов из Баварии (фото)

Подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счетом 2:0.

В первом тайме голов не было, но перед перерывом произошел ключевой эпизод поединка. Кристенсен сорвал атаку "Ливерпуля" и получил желтую, а рефери после просмотра VAR изменил свое решение и удалил защитника "синих".

В меньшинстве лондонцам выстоять не удалось. Во втором тайме "Ливерпуль" забил дважды - дубль оформил Садио Мане. Лидеру гостей понадобилось всего четыре минуты, чтобы оформить победу.

На 50-й минуте Мане замкнул подачу Фирмино ударом головой. На 54-й сенегалец воспользовался ошибкой вратаря "Челси" Кепы, перехватил мяч и отправил его в сетку ворот.

На 73-й минуте Вернер заработал пенальти, но вратарь "Ливерпуля" Алиссон парировал удар Жоржиньо.

Для "Ливерпуля" эта победа стала второй подряд после начала сезона. Аналогичные показатели у "Эвертона", "Арсенала" и "Кристал Пэлас". "Челси" имеет 3 очка и занимает 10-е место.

"Челси" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Мане, 50, 54

"Челси": Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо, Канте, Жоржиньо (Баркли, 79), Ковачич (Абрахам, 79), Маунт, Хаверц (Томори, 46), Вернер

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер, 64), Хендерсон (Тьяго, 46), Вейналдум, Салах, Фирмино (Минамино, 86), Мане

Удаление: Кристенсен, 45+1

На 75-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти

Вас могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь