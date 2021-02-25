Гола Виталия Буяльского хватило, чтобы пройти дальше.

Киевское "Динамо" сумело пройти в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала в гостях киевляне сумели обыграть бельгийский "Брюгге".

"Динамо" в этом матче нужно было обязательно забивать. Однако в первом тайме киевляне действовали довольно осторожно и в атаке выглядели блекло, за 45 минут так и не создав ничего опасного. Единственный удар в сторону ворот был заблокирован. Единственный момент в первой половине игры был у "Брюгге", но Бас Дост пробил головой в руки Гергию Бущану.

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После перерыва на поле изменилось немногое - "Динамо" по-прежнему не удавалось создавать остроту. В то же время у "Брюгге" в середине тайма был стопроцентный момент - после ошибки Александра Сироты Юссуф Баджи оказался перед воротами, но пробил прямо в Бущана.

Свой первый удар в створ ворот соперника "Динамо" нанесло на 69-й минуте (Симон Миньоле среагировал на выстрел Николая Шапаренко).

А на 83-й минуте киевлянам все же удалось забить - Жерсон Родригес забросил мяч на Виктора Цыганкова, тот прострелил во вратарскую, где Виталий Буяльский замкнул в касание.

В концовке "Брюгге" не удалось создать моменты, чтобы отыграться.

"Брюгге" - "Динамо" - 0:1 (первый матч - 1:1)

Гол: Буяльский, 83

"Брюгге": Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь (де Кюйпер, 84), ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Вормер, Дирар (Окереке, 84), Дост (Баджи, 58)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 77), Шепелев (Шапаренко, 68), Сидорчук, Буяльский (Андриевский, 86), Родригес, Цыганков, Беседин

Предупреждения: ван ден Кейбус - Беседин

"Брюгге" - "Динамо": итоги матча

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо".

"Брюгге" и "Динамо" второй раз пересеклись в еврокубках. В предыдущей дуэли (в квалификации Лиги чемпионов 2019-2020) с разницей в один мяч верх взяли бельгийцы (1:0 и 3:3).

Виталий Буяльский в третий раз в карьере забил в ворота "Брюгге" в четырех матчах.

Своего соперника по 1/8 финала "Динамо" узнает 26 февраля.

В 1/8 финала Лиги Европы Украину представят сразу две команды - "Динамо" и "Шахтер".

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Автор: Антон Дударь