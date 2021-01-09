Голкипер "Бреста" стал автором курьезного эпизода.

Невероятно курьезный автогол едва не был забит в матче чемпионата Франции между "Брестом" и "Ниццей" (2:0).

Его автором мог стать голкипер "Бреста" Готье Ларсоннер.

В середине первого тайма вратарь неудачно обработал мяч после паса назад и затем попытался сделать так, чтобы сфера не выкатилась за лицевую линию поля. Но вместо этого Ларсоннер почти с нулевого угла ударил по своим воротам.

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В итоге мяч попал сперва в перекладину, от нее отлетел в штангу и вылетел в поле. Ларсоннеру повезло еще и с тем, что соперник, который оказался на подборе, не сумел нанести хороший удар.

Голкипер отреагировал на данный эпизод с улыбкой.

Видео момента опубликовал официальный Twitter-аккаунт "Бреста".

"Внимание! Этот трюк выполнял профессионал. Не пытайтесь это повторить", - говорится в подписи.

⚠ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 ! Ce geste a été réalisé par un 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹, n'essayez surtout pas de le reproduire chez 𝙑𝙊𝙐𝙎. 😱#TeamPirates 🏴‍☠️ #SB29OGCNpic.twitter.com/ZndPNGUVc0 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 8, 2021

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Автор: Антон Дударь