Виктор Скрипник заявил, что не может предъявить претензии своим подопечным.

После матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Брага" - "Заря" главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник подвел итоги выступления команды в турнире.

Об этом Скрипник сказал в эфире телеканала "Футбол 2".

"Хотелось, конечно, хлопнуть дверью. Но если оценивать наш турнирный путь, шесть игр - то это где-то между "нормально" и "хорошо". Мы поработали над ошибками, и второй круг у нас был более целостным. Хорошие игры были, хороший результат. Сейчас голову пеплом не посыпаем", - сказал Скрипник.

Скрипник также подчеркнул, что команда расстроена поражением от "Браги" в последнем туре, но у него "не поворачивается язык" предъявлять претензии своим игрокам за эту игру:

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"Выложились по полной. Есть удовлетворение, что мы хорошо играли. Конечно, хочется забивать и не пропускать. Но на этом мы учимся. Этот опыт нам пригодится в будущем".

"Заря": итоги выступления в ЛЕ

"Заря" с 6 очками завершила выступление в группе G на третьем месте. "Лестер" и "Брага" набрали по 13 очков, у АЕКа - 3.

В шести матчах луганчане забили 6 голов, а пропустили 11.

"Заря" потеряла шансы на выход в плей-офф еще после пятого тура.

Луганский клуб в третий раз в своей истории выступал на групповом этапе Лиги Европы и в третий раз не сумел выйти в плей-офф.

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Автор: Антон Дударь