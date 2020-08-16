Украинский футболист забил эффектный гол в дебютном матче за бельгийский клуб (видео)

Богдан Михайличенко блестяще дебютировал за "Андерлехт".

Украинский защитник Богдан Михайличенко отличился забитым голом в своем дебютном матче за "Андерлехт".

Читайте такжеУкраинский футболист Швед перешел из Селтика в бельгийский клуб (видео)

Во втором туре чемпионата Бельгии "Андерлехт" играл с "Сент-Труйденом", и Михайличенко вышел на поле в стартовом составе.

На 41-й минуте Михайличенко открыл счет в матче. Украинец совершил блестящий сольный проход от центра поля до чужой штрафной, обыграв по пути нескольких соперников, и нанес точный удар в дальний угол.

Михайличенко был заменен на 80-й минуте, а "Андерлехт" одержал победу со счетом 3:1.

Напомним, в летнее межсезонье Михайличенко перешел в "Андерлехт" из "Зари".

Ранее еще один украинец Игорь Пластун вновь забил гол за бельгийский "Гент".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь