Украинский футболист забил эффектный гол в дебютном матче за бельгийский клуб (видео)
21:49, 16 августа 2020Футбол
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Богдан Михайличенко блестяще дебютировал за "Андерлехт".
Богдан Михайличенко забил после сольного прохода / фото facebook.com/rsca.be
Украинский защитник Богдан Михайличенко отличился забитым голом в своем дебютном матче за "Андерлехт".
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Во втором туре чемпионата Бельгии "Андерлехт" играл с "Сент-Труйденом", и Михайличенко вышел на поле в стартовом составе.
На 41-й минуте Михайличенко открыл счет в матче. Украинец совершил блестящий сольный проход от центра поля до чужой штрафной, обыграв по пути нескольких соперников, и нанес точный удар в дальний угол.
Михайличенко был заменен на 80-й минуте, а "Андерлехт" одержал победу со счетом 3:1.
Напомним, в летнее межсезонье Михайличенко перешел в "Андерлехт" из "Зари".
Ранее еще один украинец Игорь Пластун вновь забил гол за бельгийский "Гент".
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