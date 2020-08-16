Футболист сборной Украины отличился голом во втором подряд матче за бельгийский клуб (видео)

Игорь Пластун забил за "Гент" во втором туре чемпионата Бельгии.

Защитник сборной Украины и "Гента" Игорь Пластун забил гол в матче второго тура чемпионата Бельгии против "Кортрейка".

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Пластун вышел на поле с первых минут, а на 59-й минуте ударом головой сделал счет 1:1.

Этот гол в итоге не помог "Генту" набрать очки - команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Пластун отличился голом во втором матче подряд.

В составе "Гента" полный матч также провел Роман Яремчук, а Роман Безус вышел на замену на 54-й минуте. У "Кортрейка" весь матч отыграл Евгений Макаренко.

Напомним, что в предыдущем матче Пластун получил очень неприятную травму.

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Автор: Антон Дударь