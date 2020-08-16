Футболист сборной Украины отличился голом во втором подряд матче за бельгийский клуб (видео)
12:37, 16 августа 2020Футбол
274 0
Игорь Пластун забил за "Гент" во втором туре чемпионата Бельгии.
Игорь Пластун вновь забил ударом головой / фото kaagent.be
Защитник сборной Украины и "Гента" Игорь Пластун забил гол в матче второго тура чемпионата Бельгии против "Кортрейка".
Читайте такжеУкраинского футболиста признали лучшим игроком сезона в испанском клубе
Пластун вышел на поле с первых минут, а на 59-й минуте ударом головой сделал счет 1:1.
Этот гол в итоге не помог "Генту" набрать очки - команда потерпела поражение со счетом 1:2.
Пластун отличился голом во втором матче подряд.
В составе "Гента" полный матч также провел Роман Яремчук, а Роман Безус вышел на замену на 54-й минуте. У "Кортрейка" весь матч отыграл Евгений Макаренко.
Напомним, что в предыдущем матче Пластун получил очень неприятную травму.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter