Бавария нашла оригинальный способ привлечь фанатов к борьбе с коронавирусом (фото)

Немецкий топ-клуб продал тысячи фирменных масок.

Мюнхенская "Бавария" изготовила для болельщиков специальные защитные маски с клубной символикой в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб изготовил маски из шарфов, которые были созданы к 120-летию клуба и должны были раздаваться болельщикам на стадионе во время одного из матчей Лиги чемпионов.

Изделия вызвали большой ажиотаж - за сутки было продано более ста тысяч защитных масок. Все деньги, которые получит клуб в рамках этой инициативы, будут направлены в фонд We Kick Corona. Его создали футболисты сборной Германии для борьбы с коронавирусом.

Напомним, чемпионат Германии был остановлен, как и большинство футбольных турниров Европы. Практически во всех странах продолжается карантин из-за пандемии COVID-19.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Германии заявили о готовности возобновить футбольный сезон.