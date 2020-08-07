Барселона - Наполи: где смотреть матч Лиги чемпионов

Команды определят на "Камп Ноу" обладателя путевки в четвертьфинал турнира.

В субботу, 8 августа, "Барселона" сыграет с "Наполи" на домашнем стадионе "Камп Ноу" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Наполи.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Посмотреть игру "Барселона" - "Наполи" в прямом эфире можно будет на телеканале "Футбол 2".

Поединок будет проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Первый матч команды провели в Неаполе весной - тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1, которая дала каталонцам преимущество.

Команды уже завершили выступление в национальных чемпионатах. "Барселона" довольствовалась вторым местом в Ла Лиге, а "Наполи" стал седьмым в Серии А.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Барселоны" отказался играть за команду в Лиге чемпионов.

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