Ворота киевлян поразил Лионель Месси с пенальти.

На "Камп Ноу" завершился первый тайм матча "Барселона" - "Динамо" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Динамо.

Каталонцы в первые 15 минут тотально владели мячом и шли вперед. Это привело к быстрому голу на 5-й минуте: Попов сбил Месси, арбитр назначил пенальти, а сам капитан "Барсы" реализовал наказание.

Спустя две минуты Педри мог удвоить преимущество хозяев, но его удар пришелся в перекладину ворот Нещерета.

Каталонцы создали еще несколько потенциально острых моментов, но ближе к перерыву стали менее активными в атаке. "Динамо" начало перехватывать мяч и могло сравнивать счет на 35-й минуте: Буяльский пробил головой после верховой подачи с близкого расстояния, а тер Штеген каким-то чудом среагировал и спас свои ворота.

На 42-й минуте Педри не использовал еще один свой шанс после паса Деста - Нещерет совершил красивый сэйв. Также рикошет спас динамовцев после удара Месси, а голкипер "Динамо" еще раз спас свою команду после сложного удара Фати.

"Барселона" - "Динамо" - 1:0 (после первого тайма)

Гол: Месси, 5 (с пенальти)

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Автор: Данил Слесь