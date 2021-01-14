Нападающий признался, что полгода ему не хотелось играть в футбол.

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, что происходило в его жизни в первой половине 2014 года - после ухода из киевского "Динамо", а также половины сезона в турецком "Газиантепспоре".

Об этом он рассказал в интервью "ТаТоТаке".

"Я тогда тяжело перенес уход из киевского "Динамо". Это был тяжелый момент. Тяжелые полгода в Турции с разбитой Ferrari. Потом два месяца в Майами. Мне как-то не хотелось уже играть в футбол. Я переживал те моменты, что ушел из Киева, что надо было, наверное, поговорить с Олегом Владимировичем (Блохиным, - Прим.). Летом уже окончательно пришел в себя", - сказал футболист.

Милевский подчеркнул, что не хотел завершать карьеру, а просто "полгода не хотел играть в футбол". "Не было желания, потом оно вернулось", - отметил он.

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Футболист рассказал о том, что в тот период много путешествовал: "Меня мотало по одной стране, по другой. Я был везде и нигде".

"Выпивал много на тот момент. Когда не играл в футбол, что можно делать... На Мальдивах был, загорал, в Испании на футболе "Реал" - "Барселона", потом переехал в Испанию, снял там дом, жил. Потом оказался в Греции, в Афинах. Потом в Берлине был, тусил на одной тусовке со звездами - Том Круз там... Очень много, где был. В Москве был. Постоянно кружил, потом понял, что пора назад, в футбольную стихию. Супер, что в этот момент появился такой нужный человек, как Саша Панков (агент Милевского, - Прим.), который помог", - вспомнил Милевский.

Карьера Артема Милевского

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50/8/4).

За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо Брест".

Последним клубом 35 летнего нападающего было брестское "Динамо" (104/20/32). В декабре у него закончился контракт с клубом.

В декабре 2020-го Милевский вернулся в Украину, подписав контракт с "Минаем".

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Автор: Антон Дударь