Ливерпулю вручили кубок за победу в чемпионате Англии: что творилось в раздевалке команды (фото, видео)

"Ливерпуль" получил долгожданный трофей.

После матча 37-го тура английской Премьер-лиги против "Челси", который состоялся на "Энфилде", "Ливерпулю" вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате.

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"Ливерпуль" выиграл чемпионский титул впервые за 30 лет. В предыдущий раз "красные" выигрывали трофей еще в 1990 году.

На нынешней церемонии присутствовал Кенни Далглиш, под руководством которого "Ливерпуль" становился чемпионом 30 лет назад.

Всего для "Ливерпуля" это девятнадцатое чемпионство.

Напомним, "красные" стали чемпионом Англии быстрее всех в истории - за семь туров до финиша турнира.

Официальный канал "Ливерпуля" в YouTube опубликовал кадры вручения трофея, а также из раздевалки команды.

Как сообщал УНИАН, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп зажег на чемпионской вечеринке команды.

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