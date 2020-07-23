Ливерпулю вручили кубок за победу в чемпионате Англии: что творилось в раздевалке команды (фото, видео)
После матча 37-го тура английской Премьер-лиги против "Челси", который состоялся на "Энфилде", "Ливерпулю" вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате.
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"Ливерпуль" выиграл чемпионский титул впервые за 30 лет. В предыдущий раз "красные" выигрывали трофей еще в 1990 году.
На нынешней церемонии присутствовал Кенни Далглиш, под руководством которого "Ливерпуль" становился чемпионом 30 лет назад.
Всего для "Ливерпуля" это девятнадцатое чемпионство.
Напомним, "красные" стали чемпионом Англии быстрее всех в истории - за семь туров до финиша турнира.
Официальный канал "Ливерпуля" в YouTube опубликовал кадры вручения трофея, а также из раздевалки команды.
Как сообщал УНИАН, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп зажег на чемпионской вечеринке команды.
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