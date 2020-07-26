Английская Премьер-лига: итоговая таблица, кто вышел в еврокубки и понизился в классе
Состоялись матчи 38-го тура Английской Премьер-лиги, который стал заключительным в сезоне-2020/2021.
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Досрочным чемпионом Англии стал "Ливерпуль", который все-таки не сумел преодолеть барьер в 100 очков и набрал только 99. Серебро с отставанием в 18 пунктов досталось "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко. Бронзовые медали завоевал "Манчестер Юнайтед", а четвертую путевку в Лигу чемпионов получил "Челси".
Путевки в Лигу Европы завоевали "Лестер" и "Тоттенхэм". "Шпоры" сыграют в квалификации турнира. При этом лондонский "Арсенал", который стал по итогам сезона лишь восьмым, попадет в групповой этап ЛЕ, если победит в финале Кубка Англии.
В Чемпионшип отправились "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич".
Лучшим бомбардиром АПЛ стал форвард "Лестера" Джейми Варди, на счету которого 23 гола.
Итоговая таблица
УНИАН ранее сообщал о том, что Ярмоленко забил за "Вест Хэм" в последнем туре сезона АПЛ.
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