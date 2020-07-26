Спас ничью: Ярмоленко забил гол в последнем матче сезона АПЛ (видео)

Отличиться украинскому полузащитнику помог рикошет.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол за "Вест Хэм" в матче 38-го тура чемпионата Англии.

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"Молотобойцы" принимали "Астон Виллу" в заключительном туре сезона АПЛ, а матч завершился вничью со счетом 1:1.

Ярмоленко появился на поле после перерыва при счете 0:0. На 84-й минуте хозяева пропустили, но уже спустя минуту украинец спас для "Вест Хэма" ничью. Хавбек получил передачу на фланге, сместился ближе к центру и нанес дальний удар, а мяч после рикошета от ноги Джека Грилиша парашютом опустился в ворота.

Несмотря на касание соперника, забитый гол записали в актив Ярмоленко.

Для украинца, который большую часть сезона пропустил из-за травмы, этот гол стал пятым в чемпионате.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Вест Хэма" хочет продать Ярмоленко.

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