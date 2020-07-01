Присоединился к Роналду: Месси преодолел историческую отметку по количеству голов

Лионель Месси забил 700-й гол в своей карьере.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился своим 700-м голом в поединке 33-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетико" (2:2).

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Об этом сообщает OptaJoe.

На 50-й минуте каталонцы заработали пенальти за фол на Семеду, а капитан "Барселоны" реализовал 11-метровый.

При этом аргентинец сделал это красиво, исполнив удар в стиле Паненки - подсек мяч по центру ворот.

32-летний нападающий теперь имеет на своем счету 630 голов в составе "Барсы", а еще 70 - в футболке сборной Аргентины. Месси стал вторым действующим игроком после Криштиану Роналду, который преодолел отметку в 700 забитых мячей. В активе португальца 728 голов.

Форвард каталонцев занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров всех времен вслед за Роналду. В первую пятерку входят Йозеф Бицан (805 голов), Ромарио (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735).

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси выпал из тройки главных претендентов на "Золотой мяч"-2020.

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