Андреа Пирло проработал в туринском клубе всего один сезон.

Туринский "Ювентус", который в этом сезоне не смог стать чемпионом Италии и с трудом попал в Лигу чемпионов, объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Андреа Пирло.

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

Пирло пробыл главным тренером туринского клуба всего один сезон.

"Ювентус" поблагодарил специалиста за работу. В клубе выразили уверенность, что тренера ждет блестящая карьера.

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Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Юве" может стать Массимилиано Аллегри, который ранее уже работал с туринцами.

Андреа Пирло: карьера в "Ювентусе"

Пирло возглавил "Ювентус" перед началом прошлого сезона. Для него это был первый тренерский опыт.

Под руководством 42-летнего специалиста "Ювентус" впервые за десять лет не смог стать чемпионом Италии.

В то же время Пирло смог привести туринцев к победе в Кубке Италии и Суперкубке Италии.

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Автор: Антон Дударь