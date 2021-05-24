В последнем 38-м туре чемпионата Италии развязались все интриги.
"Милан" обыграл "Аталанту" и стал серебряным призером чемпионата. А клуб Руслана Малиновского финишировал третьим.
В параллельном матче "Наполи" сам подставил себя. Неаполитанцы могли бы спокойно выигрывать "Верону" и выбрасывать "Ювентус" за борт топ-4. Однако подопечные Рино Гаттузо сыграли вничью. "Ювентус" этим подарком воспользовался и ворвался на 4-е место. Туринцы разгромили "Болонью", а Криштиану Роналду просидел в запасе весь матч из-за решения главного тренера. Поэтому именно "Юве" шагает в Лигу чемпионов, а "Наполи" будет набираться опыта в Лиге Европы в следующем сезоне.
"Аталанта" - "Милан" - 0:2
Голы: Кэсси, 43 (пенальти), 90+3 (пенальти)
"Аталанта": Голлини, Ромеро, Толой (Паломино, 87), Джимсити, Мехле (Пашалич, 79), Де Роон, Фройлер (Миранчук, 87), Гозенс, Пессина (Муриэль, 46), Малиновский, Сапата
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кэсси, Беннасер (Крунич, 61), Салемакерс (Далот, 79), Диас (Мейте, 62), Чалханоглу, Леау (Манджукич, 79)
"Наполи" - "Верона" - 1:1
Голы: Ррахмани, 61 - Фараони, 69
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай (Руи, 71), Бакайоко (Петанья, 81), Руис, Лосано (Политано, 68), Зелински (Мертенс, 71), Инсинье, Осимхен
"Болонья" - "Ювентус" - 1:4
Голы: Орсолини, 85 - Кьеза, 6, Мората, 29, 47, Рабио, 45+2
"Ювентус": Щенсни (Пинсольо, 68), Куадрадо, Де Лигт (Бонуччи, 46), Кьеллини (Артур, 58), Сандро, Рабио, Данило (Бернардески, 67), Кулусевски, Кьеза (Маккенни, 58), Мората, Дибала
Итоговая турнирная таблица чемпионата Италии.
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