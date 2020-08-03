Зинченко принял участие в презентации новой формы Манчестер Сити (фото)
14:02, 03 августа 2020Футбол
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"Ман Сити" представил выездной комплект формы на следующий сезон.
фото mancity.com
Английский "Манчестер Сити" представил выездную форму, в которой будет играть в сезоне 2020-2021.
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Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".
Форма разработана техническим спонсором "Ман Сити" компанией Puma.
Комплект выполнен с использованием черного и темно-синего цветов.
В презентации формы принял участие футболист сборной Украины Александр Зинченко.
фото mancity.com
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ман Сити" планирует подписать футболиста на позицию Зинченко.
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