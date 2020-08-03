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Зинченко принял участие в презентации новой формы Манчестер Сити (фото)

14:02, 03 августа 2020
Футбол
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фото mancity.com

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Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

Форма разработана техническим спонсором "Ман Сити" компанией Puma.

Комплект выполнен с использованием черного и темно-синего цветов.

В презентации формы принял участие футболист сборной Украины Александр Зинченко.

фото mancity.com

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ман Сити" планирует подписать футболиста на позицию Зинченко.

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