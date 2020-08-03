Зинченко принял участие в презентации новой формы Манчестер Сити (фото)

"Ман Сити" представил выездной комплект формы на следующий сезон.

Английский "Манчестер Сити" представил выездную форму, в которой будет играть в сезоне 2020-2021.

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Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

Форма разработана техническим спонсором "Ман Сити" компанией Puma.

Комплект выполнен с использованием черного и темно-синего цветов.

В презентации формы принял участие футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ман Сити" планирует подписать футболиста на позицию Зинченко.

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