Украинский футболист Зинченко поучаствовал в презентации третьей формы Ман Сити (фото, видео)
12:42, 27 августа 2020Футбол
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"Манчестер Сити" представил третий комплект формы на сезон 2020-2021.
Александр Зинченко в новой форме Ман Сити / фото mancity.com
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в презентации третьего комплекта формы "Манчестер Сити" на сезон 2020-2021.
Как сообщает официальный сайт "Ман Сити", дизайн формы вдохновлен музыкальным наследием Манчестера, а также влиянием города на культуру.
Отметим, что ранее этот комплект формы высмеяли в сети, сравнив его с "простынями из Индии".
фото mancity.com
The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here! 🙌— Manchester City (@ManCity) August 27, 2020
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Александр Зинченко: последние новости
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