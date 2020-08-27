Украинский футболист Зинченко поучаствовал в презентации третьей формы Ман Сити (фото, видео)

"Манчестер Сити" представил третий комплект формы на сезон 2020-2021.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в презентации третьего комплекта формы "Манчестер Сити" на сезон 2020-2021.

Как сообщает официальный сайт "Ман Сити", дизайн формы вдохновлен музыкальным наследием Манчестера, а также влиянием города на культуру.

Отметим, что ранее этот комплект формы высмеяли в сети, сравнив его с "простынями из Индии".

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Автор: Антон Дударь