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Украинский футболист Зинченко поучаствовал в презентации третьей формы Ман Сити (фото, видео)

12:42, 27 августа 2020
Футбол
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Александр Зинченко в новой форме Ман Сити / фото mancity.com

Как сообщает официальный сайт "Ман Сити", дизайн формы вдохновлен музыкальным наследием Манчестера, а также влиянием города на культуру.

Отметим, что ранее этот комплект формы высмеяли в сети, сравнив его с "простынями из Индии".

фото mancity.com

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Автор: Антон Дударь

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