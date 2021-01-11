На 72-м году жизни перестало биться сердце бывшего форварда донецкого "Шахтера" Александра Васина.
Об этом сообщил официальный сайт "Шахтера".
О причинах смерти не сообщается.
Васин выступал за "Шахтер" на позиции правого крайнего нападающего с 1971 по 1976 год. Он провел 169 матчей за "горняков" во всех турнирах и забил 37 голов.
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Вместе с "Шахтером" в 1975 году он становился серебряным призером чемпионата СССР и в следующем году дебютировал с "горняками" в еврокубках.
В 1973 году Васин стал вторым лучшим бомбардиром "Шахтера" в чемпионате после Виталия Старухина и был включен в список 33 лучших футболистов СССР.
После "Шахтера" Васин поиграл за минское "Динамо" и в 1978 году завершил карьеру в 29 лет.
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