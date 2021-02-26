УЕФА представил символическую сборную по итогам ответных матчей 1/16 финала ЛЕ.

Защитник "Динамо" Киев Александр Сирота включен в символическую сборную Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

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Сирота помог "Динамо" не пропустить в матче с "Брюгге" и одержать победу со счетом 1:0. По версии WhoScored, защитник стал лучшим игроком встречи.

Полностью команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:

Андреас Линде ("Мольде"), Александер Бах ("Славия"), Александр Сирота ("Динамо"), Киран Тирни ("Арсенал"), Райан Кент ("Рейнджерс"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Дэви Классен ("Аякс"), Эйрик Улланн-Андерсен ("Мольде"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Карлос Винисиус ("Тоттенхэм".

"Брюгге" - "Динамо": итоги матча

После ничьей в первой игре (1:1) "Динамо" обыграло "Брюгге" в ответном матче со счетом 1:0.

"Динамо" впервые с 2011 года удалось победить в плей-офф Лиги Европы на выезде.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги матча с "Брюгге".

"Брюгге" и "Динамо" второй раз пересеклись в еврокубках. В предыдущей дуэли (в квалификации Лиги чемпионов 2019-2020) с разницей в один мяч верх взяли бельгийцы (1:0 и 3:3).

Виталий Буяльский в третий раз в карьере забил в ворота "Брюгге" в четырех матчах.

Своего соперника по 1/8 финала "Динамо" узнает 26 февраля.

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Автор: Антон Дударь