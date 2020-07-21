Экс-футболист Алиев посетил матч чемпионата Украины с жуткой травмой лица (фото)

Бывший футболист был замечен на игре Первой лиги.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев привлек внимание своим внешним видом.

Об этом сообщает Sport.ua.

Экс-футболист был замечен на трибуне во время поединка Первой лиги между "Оболонью-Бровар" и "Рухом" (0:0). На лице у Алиева было заметно рассечение - от щеки до носа.

Причины травмы спортсмена не уточняются. Стоит отметить, что в последнее время Алиев активно ведет видеоблог и занимается боксом.

УНИАН ранее сообщал о том, что Алиев уступил актеру в дебютном боксерском поединке.

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