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Экс-футболист Алиев посетил матч чемпионата Украины с жуткой травмой лица (фото)

11:04, 21 июля 2020
Футбол
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Алиев посетил игру Первой лиги / фото instagram.com/aliev_sasha88

Об этом сообщает Sport.ua.

Экс-футболист был замечен на трибуне во время поединка Первой лиги между "Оболонью-Бровар" и "Рухом" (0:0). На лице у Алиева было заметно рассечение - от щеки до носа.

Причины травмы спортсмена не уточняются. Стоит отметить, что в последнее время Алиев активно ведет видеоблог и занимается боксом.

sport.ua
sport.ua

УНИАН ранее сообщал о том, что Алиев уступил актеру в дебютном боксерском поединке.

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