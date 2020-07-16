Избиение футбольного арбитра в Первой лиге: появились громкие подробности и фото

Арбитр указал в рапорте, что его избил президент "Агробизнеса".

Появились новые детали скандальной ситуации с избиением арбитра Юрия Иванова после матча первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем" (0:2).

Как сообщает footboom.com, физическую силу по отношению к арбитру после матча применили представители команды хозяев. В частности, в рапорте Иванов указал на рукоприкладство со стороны президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого.

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У Иванова травмирован нос, есть также другие повреждения. Арбитр снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве из-за возможного конфликта интересов, так как Собуцкий - влиятельный человек в Хмельницкой области.

По данным источника, Собуцкому, который также является вице-президентом УАФ, может грозить пожизненное отстранение от футбола. Отмечается, что в УАФ не намерены закрывать глаза на эту ситуацию.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", Иванов написал заявление в полицию, попросив привлечь Собуцкого к ответственности.

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в Instagram опубликовал фото арбитра после избиения.

Он отметил, что "били в основном по корпусу, но влетело и по лицу".

Напомним, в этом матче арбитр показал восемь желтых карточек игрокам хозяев, а также назначил в ворота "Агробизнеса" пенальти. Матч завершился поражением клуба из Волочиска со счетом 0:2.

Как сообщал УНИАН, любопытно, что сам Собуцкий заявил, что судью хотели избить болельщики, но он не позволил им этого сделать.

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