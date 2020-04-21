Единогласно: клубы итальянской Серии А решили, что делать с нынешним сезоном

Чемпионат Италии не будут завершать досрочно.

Клубы итальянской Серии А приняли решение доиграть чемпионат сезона 2019-2020.

Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

Данное решение было принято единогласно в ходе заседания совета Серии А по вопросу возобновления возможного сезона.

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Чемпионат Италии 2019–2020 будет доигран, если правительство позволит это сделать, в полном соответствии с правилами защиты здоровья и безопасности.

"Возобновление спортивной деятельности будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников", - говорится в заявлении.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Серия А приостановлена с 11 марта.

Жертвами коронавируса в Италии стали уже больше 24 тысяч человек. Всего в стране зафиксировано более 181 тысячи случаев инфицирования.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в правительстве Италии рассказали, когда футбольные фанаты смогут вернуться на трибуны.