"Лучше играть без зрителей, чем не играть вообще": президент УЕФА - о возобновлении сезона

Александер Чеферин заявил, что у УЕФА пока нет крайних сроков для завершения сезона.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с остановкой футбольного сезона и его возможным возобновлением.

Об этом Чеферин сказал в интервью corriere.it.

"Приоритетом является здоровье болельщиков, игроков и тренеров. Я считаю, что есть варианты, которые позволят нам доиграть сезон. Возможно, придется играть без зрителей, но самое важное, на мой взгляд - проводить матчи. В такое непростое время это осчастливит людей, даже если они смогут смотреть игры только по ТВ. Лучше играть без зрителей, чем не играть вообще. Со временем мы вернемся к нормальной жизни и еще увидим полные стадионы", - сказал Чеферин.

"Сейчас рано говорить, что мы не сможем доиграть сезон. Последствия будут слишком серьезными для клубов и лиг. Мы можем завершить его, но нужно уважать решения властей и ждать их разрешения, чтобы вернуться", - добавил он.

По словам Чеферина, у УЕФА нет крайних сроков для проведения финалов еврокубков, а также точных сроков для завершения сезона 2019-2020.

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"Если нам удастся возобновить сезон достаточно скоро, то национальные чемпионаты и еврокубки можно будет проводить параллельно. Крайнего срока для финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы нет. Все зависит от того, когда мы снова начнем играть. Конкретных сроков завершения сезона 2019-2020 тоже нет. Мы изучаем различные варианты".

Однако, по словам Чеферина, завершить сезон осенью "довольно проблематично, так как это сильно отразится на календаре следующего сезона".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА рассматривает новые даты для проведения финалов еврокубков.