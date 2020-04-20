"Все может случиться": Ребров не исключил возвращения в Динамо

Главный тренер "Ференцвароша" заявил, что может вернуться в киевский клуб в будущем.

Украинский специалист Сергей Ребров, который возглавляет венгерский "Ференцварош", не исключил, что однажды может вернуться в киевское "Динамо".

Об этом Ребров сказал в эфире программы "Великий футбол".

"Вариант с возвращением в "Динамо" в будущем? Может случится любой вариант. Работа тренером - это не контракт игрока, который может сидеть ровно пять лет. Тренер должен быть готов ко всему, и что будет завтра, никто не знает", - отметил украинский специалист, добавив, что у него сохранились хорошие отношения с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

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"Динамо" дало мне шанс стать тем, кем я стал", - также подчеркнул Ребров.

Пока же тренер подчеркнул, что ему нравится работать в "Ференцвароше":

"Мне здесь комфортно, мне здесь нравится работать. А что будет дальше - посмотрим".

Напомним, Ребров возглавлял "Динамо" с 2014 по 2017 годы и дважды приводил команду к чемпионскому титулу.

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