"Не вижу себя вне футбола": ветеран сборной Украины задумался о тренерской карьере

Андрей Пятов считает, что мог бы стать тренером по вратарям.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о том, что после завершения игровой карьеры хотел бы стать тренером.

Об этом Пятов сказал в интервью YouTube-каналу УАФ.

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"Не вижу себя в другой деятельности, кроме как в футболе. Наверное, я хотел бы стать тренером. Но нужно все взвесить, пройти курсы, получить лицензию, подучиться. Тогда уже я смогу определить, готов ли я стать тренером и каким тренером", - сказал 35-летний Пятов.

Он также отметил, что склоняется к карьере тренера по вратарям:

"Наверное, более готов стать тренером по вратарям. Но когда я закончу и пойду на курсы, может, у меня мнение поменяется. Тот же Александр Шовковский в сборной не как тренер по вратарям, а помощник Андрея Шевченко. У него другие обязанности".

Пятов также подчеркнул, что о завершении игровой карьеры начнет задумываться уже после чемпионата Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее Пятов заявил, что не собирается уходить из сборной из-за переноса Евро-2020.