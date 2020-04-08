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Экс-звезда Барселоны Роналдиньо внес крупный залог и покинул тюрьму в Парагвае

11:00, 08 апреля 2020
Футбол
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Роналдиньо помещен в отель под видеонаблюдение / фото: as.com

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Об этом сообщает AS.

Бразильский футболист и его брат Роберто Ассис были арестованы после того, как попытались попасть в Парагвай по фальшивым документам. Они были приглашены в страну владельцем местного казино для участия в благотворительной акции, а также в презентации книги.

Затем суд принял решение оставить Роналдиньо и его родственника под стражей до завершения следствия. Заключение могло длиться шесть месяцев, но внесение залога в размере 1,6 миллиона долларов позволило им отправиться под домашний арест в один из отелей Асунсьона. Таким образом, тюремное заключение звезды футбола длилось 33 дня.

Подозреваемые будут находиться под постоянным видеонаблюдением, чтобы не допустить из возвращения в Бразилию. Эта страна не экстрадирует своих граждан в Парагвай.

Напомним, 40-летний Роналдиньо завершил карьеру 2015-м году. В Европе он выступал за "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и "Милан", а также стал обладателем "Золотого мяча" в 2005-м году.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист ряда клубов УПЛ получил тюремный срок.

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