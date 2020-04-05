"Может быть слишком поздно": президент УЕФА назвал крайний срок завершения еврокубков в нынешнем сезоне

Александер Чеферин не исключает, что матчи могут быть вовсе отменены.

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал крайний срок, когда можно завершить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса.

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Руководителя цитирует AS.

"Оба турнира надо завершить к 3 августа. Мы оказались в беспрецедентной ситуации, поэтому надо действовать гибко. Мы можем проводить поединки еврокубков даже в одно время с национальными чемпионатами.

У нас есть целый ряд вариантов возобновления матчей ЛЧ и ЛЕ - в мае, июне, июле. Также есть вероятность, что матчи вообще не будут доиграны. Многое будет зависеть от решения стран. Если они запретят возобновить сезон, то мы не сможем это изменить. К осени может стать слишком поздно", - признался Чеферин.

Президент УЕФА также отметил, что игры могут проводиться без зрителей, на нейтральных полях и в обновленном формате, но пока все эти идеи находятся в разработке.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 практически все футбольные турниры в Европе были остановлены. Матчи продолжаются только в чемпионате Беларуси, а в Бельгии было окончательно решено не доигрывать сезон.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА призвал не завершать чемпионаты досрочно по примеру Бельгии.