УЕФА призвал не завершать чемпионаты досрочно по примеру Бельгии

В организации недовольны решением бельгийцев.

Европейский футбольный союз (УЕФА) обратился к членам-ассоциациям с призывом не завершать досрочно чемпионаты из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Sky Sports.

В специальном письме УЕФА просит европейские лиги не следовать примеру Бельгии, которая уже сейчас решила остановить чемпионат и не ждать возможности его возобновить.

"Даже пандемия не должна помешать, чтобы в нашем спорте все решалось на поле и по правилам, а награды доставались командам на основании их результатов. Мы уверены, что футбол может быть возобновлен в ближайшие месяцы, а процесс будут контролировать государственные власти.

Любое решение об отмене национальных турниров на данном этапе является преждевременным и не имеет под собой оснований", - сказано в письме.

В настоящий момент рабочие группы УЕФА работают над несколькими вариантами возобновления турниров. Самый благоприятный - начать проводить матчи в июле.

Бельгия стала первой европейской страной, которая решила досрочно остановить сезон.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский футболист получит золотую медаль чемпионата Бельгии.